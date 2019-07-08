В Шереметьево прокомментировали зарплаты грузчиков по 200 тыс. руб.

Первый заместитель генерального директора Шереметьево по производству Андрей Никулин прокомментировал РБК появившуюся ранее информацию о повышении зарплаты грузчикам аэропорта.

«Что касается зарплаты грузчиков: не было 45 тыс. руб. [средней зарплаты] и не было 200 тыс. руб. Средняя зарплата — 82 тыс. рублей до вычета налогов, такую сумму получают все, кто задействован в обработке багажа», — сказал он.

Никулин уточнил, что были единичные случаи выплат сотрудникам около 200 тыс. руб. — это была материальная помощь с учетом бонусов и с матпомощью.

По словам Никулина, проблемы с количеством работников начались еще в апреле. Он отметил, что при росте объемов пассажиропотока аэропорт ощутил нехватку грузчиков и водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний.