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В Шереметьево прокомментировали зарплаты грузчиков по 200 тыс. руб.

Первый заместитель генерального директора Шереметьево по производству Андрей Никулин прокомментировал РБК появившуюся ранее информацию о повышении зарплаты грузчикам аэропорта.

«Что касается зарплаты грузчиков: не было 45 тыс. руб. [средней зарплаты] и не было 200 тыс. руб. Средняя зарплата — 82 тыс. рублей до вычета налогов, такую сумму получают все, кто задействован в обработке багажа», — сказал он.

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СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Никулин уточнил, что были единичные случаи выплат сотрудникам около 200 тыс. руб. — это была материальная помощь с учетом бонусов и с матпомощью.

По словам Никулина, проблемы с количеством работников начались еще в апреле. Он отметил, что при росте объемов пассажиропотока аэропорт ощутил нехватку грузчиков и водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний.

«Мы провели большую рекламную кампанию, отработали с учебными заведениями, где обучают водителей нужных нам категорий, военкоматами из области. Уже подобраны и проходят обучение порядка 500 человек», — пояснил Никулин, отметив, что обучение длится 30 дней для грузчиков и 65 дней для водителей, после чего им необходимо пройти стажировку. Сейчас помощь продолжают оказывать сотрудники сторонних компаний.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника написала, что руководство «Шереметьево Хэндлинг» повысило грузчикам выплаты почти в пять раз — с 45 тыс. руб. в мае до 200–211 тыс. руб. в июле. 

В конце мая пассажиры жаловались на задержки выдачи багажа в Шереметьево на несколько часов. Еще один сбой произошел в конце июня.

Теги: Шереметьево, грузчики, зарплата
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