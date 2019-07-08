Новый президент Латвии вступил в должность после ошибки в присяге

Новый президент Латвии Эгил Левитс во время инаугурации в Сейме дважды произнес клятву из-за ошибки. Об этом сообщает Delfi.

«Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа...Ко всем я буду относиться справедливо и выполнять свои обязанности на совесть», — сказал он.

Однако после этого спикер латвийского парламента Инара Мурниеце сообщила, что в конце клятвы Левитс перепутал слова и произнес «на совесть» вместо «с осознанием», и попросила его заново произнести текст. После повторного произнесения клятвы новый президент подписал документ.

Во время обращения Левитс заявил, что в ближайшее время Латвия может стать современным североевропейским государством. Он отметил, что для этого необходимо «взять швабру и помыть пол от всего, что накопилось за 30 лет». Президент заявил, что главными проблемами являются коррупция, финансирование партий и теневая экономика.