Юрист Эгилс Левитс стал президентом Латвии

Экс-министр юстиции Латвии, юрист Эгилс Левитс стал президентом страны. Его назначил Сейм на внеочередном заседании 29 мая, сообщается на сайте парламента.

За Левитса проголосовал 61 депутат из правящей коалиции, против его кандидатуры выступили 32 члена парламента. Кроме него на пост президента претендовали еще два кандидата — омбудсмен Юрис Янсонс и член партии KPV LV Дидзис Шмитс.

Левитс возглавлял Министерство юстиции Латвии в начале 1990-х годов, а с 2004 года он стал судьей Европейского суда.

До Левитса президентом Латвии с 2015 был Раймонд Вейонис. Он решил не баллотироваться на второй срок.