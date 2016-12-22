Мать осужденного в США Бута обязали доказать родство для свидания c сыном

Матери осужденного в США за попытку продать оружие колумбийским террористам Виктора Бута придется доказать родство для свидания с сыном, так как в списке разрешенных посетителей вместо нее внесли другого человека, заявила супруга россиянина Алла Бут агентству «РИА Новости».

По ее словам, родственники Бута собираются навестить его осенью. Для того, чтобы свидание разрешили, паспортные данные посетителей должны быть в списке разрешенных лиц администрации тюрьмы. Россиянин попросил администрацию исправительного учреждения проверить список и обнаружил, что его матери в нем нет.

«Вместо мамы Виктора там оказалась некая госпожа Аминова, записанная как его мать», — сказала супруга россиянина. Она добавила, что в администрации не смогли объяснить, как это имя оказалось в списке, а Аминову не знает никто из родственников семьи.

«Проблема в том, что теперь, прежде чем подавать на американскую визу, Раисе Кузьминичне придется документально доказывать свое родство с сыном», — добавила супруга Бута. Она отметила, что родственники уже начали готовить необходимые документы.

Бута задержали в Таиланде в 2008-ом, спустя два года, в 2010-ом его экстрадировали в США, где суд признал россиянина виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которую, по версии обвинения, могли использовать против американских военных. Суд приговорил Бута к 25 годам лишения свободы, своей вины россиянин не признал.