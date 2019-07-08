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Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией

Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург. К такому выводу пришли аналитики Aviasales, которые провели опрос и исследовали мнение 34 тыс. пользователей, сообщает «РИА Новости».

За Петербург отдали свой голос 56% респондентов. Согласно данным сервиса, чаще всего в этот город приезжают туристы из Германии, Италии, Казахстана, Грузии, Молдавии и Армении.

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Следом расположилась Москва, за то, чтобы начать путешествие по России с нее, проголосовали 32% опрошенных. Наиболее популярна российская столица среди туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

На третьем месте — Казань, ее советуют иностранцам 7% опрошенных, а наиболее часто ее посещают граждане Казахстана, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании. На четвертом месте Сочи — 5% проголосовавших, на черноморский курорт приезжают путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции.

Теги: Россияне, Санкт-Петербург, туристы, Туризм
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