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В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик

В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщается в Instagram Приморского регионального отделения «Поискового движения России».

Обломки самолета обнаружили в тайге в 30 км юго-восточнее села Виноградовка. Проанализировав характер удара, поисковики предположили, что самолет упал вертикально вниз. Предположительно, причинами падения стало обледенение или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.

На месте аварии обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером, по которому идентифицировали бомбардировщик.

В результате предварительной полевой разведки человеческих останков не было обнаружено. По данным поисковиков, погибшие могли быть захоронены охотниками. По другой версии тела при ударе могло отбросить на расстояние до 50 м.

Самолет не вернулся на аэродром 27 ноября 1941 года после резкого ухудшения метеоусловий. Согласно архивному аварийному акту, при воздушной стрельбе ДБ-3 был снесен сильным ветром в район Виноградовка — Анучино. Предположительно, экипаж потерял ориентировку и стал ее восстанавливать хождением по кругу. Организованные в 1941 году поиски самолетами результатов не дали. Экипаж самолета состоял из четырех человек.

На место аварии планируется организовать большую экспедицию.

В июне в Приморье поисковики обнаружили останки экипажа самолета-разведчика А-20К «Бостон», разбившегося в 1950 году. Поисковая экспедиция проводилась по просьбам родных находившегося на борту самолета летчика Ивана Илясова.

Теги: Приморье, Самолет
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