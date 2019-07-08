В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления во время этапирования из колоний северного региона страны в исправительные учреждения, расположенные в Душанбе. Об этом сообщает агентство Avesta со ссылкой на пресс-центр Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Минюста республики.

Инцидент произошел 7 июля. По данным ведомства, 120 осужденных мужчин и восемь женщин перевозили в трех автозаках из города Худжанд в столицу. Во время одной из остановок 16 заключенным раздали три буханки хлеба. Через полчаса их состояние ухудшилось: начались тошнота, рвота и головокружение.

Как сообщает ГУИН, когда конвой прибыл в Душанбе, все 16 человек, которые ели хлеб, потеряли сознание. Отмечается, что прибывшие медики смогли спасти двух человек. «Остальные 115 заключенных были доставлены в исправительные учреждения без физических повреждений», — говорится в заявлении ведомства.

Генпрокуратура республики завела уголовное дело по факту смерти 14 человек, назначена судебно-медицинская экспертиза.