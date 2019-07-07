Украинский дипломат заявил об отказе ЕС от новых санкций против России

Европа не хочет вводить новые санкции против России по требованию Киева, предпочитая вместо этого предлагать Украине проекты помощи и поддержки. Об этом в опубликованном на YouTube эфире «Радио НВ» заявил постпред Украины в Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба.

Он сделал такое заявление при обсуждении возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По мнению Кулебы, Европа изменила свою риторику в отношении России, что является «исторической закономерностью»: «Мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются — так устроен мир».

Дипломат пояснил, что приехал работать в СЕ в 2016 году и уже тогда обнаружил в организации желание вернуть Россию в ПАСЕ. Кулеба также отметил, что в последние полтора года Европы отказывается усиливать антироссийские санкции по требованию Киева, вместо этого предлагая стране помощь и поддержку. Дипломат назвал происходящее «новой моделью отношений» и призвал не допустить отмены уже существующих санкций в отношении Москвы.

