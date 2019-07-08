СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Отмечается, что комиссия рассчитывает рассмотреть данный вопрос на заседании коллегии ЕЭК.

Как считают страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), остановив производство алкоэнергетиков в стране, Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. При этом, как утверждает издание, в Минфине России с претензиями не согласились. В ведомстве полагают, что государство имеет право вводить более строгие нормы в целях охраны здоровья населения страны. В Минфине отметили, что весной 2019 года вопрос торговли данных напитков рассматривался с участием всех государств — членов союза. По итогам обсуждения никаких претензий в адрес России не было высказано. Тогда, как утверждают «Известия», было решено, что данный вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне.

Как пояснил изданию президент ЕАЭС Андрей Межонов, в других странах ЕАЭС нет ограничений на производство и оборот алкогольных тонизирующих напитков. Он обозначил условия, предусматривающие отмену запрета на производства со стороны России, либо введение запрета на территории всей ЕАЭС. Межонов считает, что такое решение должно быть принято в том случае, «если страны уверены, что напитки отрицательно влияют на здоровье».

Запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято из-за сочетания алкоголя с энергетическими добавками (кофеин, гуарана, таурин и др.), оказывающих негативное влияние на здоровье. Исключение составляют лишь напитки, производимые на экспорт.