В Домодедово отчитались о проверке аэровокзала и багажа нескольких рейсов

В Домодедово отчитались о проверке аэровокзала и багажа нескольких рейсов

В московском аэропорту Домодедово 6 июля прошли проверки аэровокзала и багажа нескольких рейсов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе аэропорта.

По словам представителя Домодедово, проверки провели службы аэропорта вместе с силовыми структурами. Никаких угроз выявлено не было.

В пресс-службе Домодедово уточнили, что все задержанные в ходе проверки рейсы благополучно прибыли в пункты назначения.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник передал, что в аэропорт через социальные сети поступило анонимное сообщение о минировании зоны вылета Домодедово и двух самолетов, летящих в Ашхабад и Цюрих.