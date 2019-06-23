В центре Петербурга потушили пожар на площади 1 тыс. кв м

В центре Петербурга потушили пожар на площади 1 тыс. кв м

Пожар в центре Санкт-Петербурга, на улице Профессора Качалова, потушен. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании на площади 1 тыс. кв. м в трехэтажном здании поступила в 03:57 мск. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, в тушении участвовали 24 единицы техники и 74 человека, в 7:00 огонь был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Утром 23 июня пожар также произошел в подвале медцентра во Владивостоке. Из здания эвакуировали 93 человека, возгорание было потушено без пострадавших.