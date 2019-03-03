Власти США начали расследование двух за неделю смертельных ДТП c Tesla

Власти США начали расследование двух за неделю смертельных ДТП c Tesla

Сразу две аварии с участием электромобилей Tesla со смертельным исходом произошли за неделю в штате Флорида. К расследованию подключились два федеральных ведомства США

Фото: Mike Blake / Reuters

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США объявило, что проводит расследование двух ДТП с участием электромобилей Tesla, которые привели к гибели водителей, сообщает Reuters. Первая смертельная авария произошла в воскресенье, 24 февраля, вторая — в минувшую пятницу, 1 марта. Оба ДТП произошли в штате Флорида.

В первом случае речь идет об автомобиле Tesla Model S 2016 года. Электромобиль загорелся, в результате пожара погиб 48-летний водитель, сообщало в минувший понедельник местное издание Sun Sentinel. Газета писала, что загорелась аккумуляторная батарея.

Во втором случае произошла авария Tesla Model 3 2018 года выпуска. Автомобиль врезался в прицеп, в результате чего крыша Tesla оказалась срезана, водитель автомобиля погиб. Пока не ясно, двигалась ли Tesla в режиме автопилота.

К расследованию аварий подключился также Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США, добавляет агентство.