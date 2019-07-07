В Крыму прокомментировали резолюцию ОБСЕ о полуострове

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что одобренная комитетом ОБСЕ резолюция расширяет пропасть между Россией и международными институтами. Об этом он сообщил телеканалу RT.

«Мы понимаем, что они (подобные резолюции. — РБК) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами», — сказал он.

Депутат добавил, что какие бы резолюции ни принимались, Крым будет частью России. По его словам, большое количество европейских политиков и общественных деятелей также открыто говорят о признании республики частью России, однако официальные институты продолжают это отрицать.

Накануне комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, которая отрицает принадлежность полуострова России. Ее поддержали 54 члена комитета, против выступили шесть человек и столько же воздержались от голосования.