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В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.

Сенатор предположил, что Москве предстоит услышать много «восторженных возгласов» о прекращении зависимости Украины от энергетических ресурсов из России. «Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть», — написал Клинцевич.

Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США

Вечером 6 июля администрация Одесского морского поста сообщила о доставке 75 тыс. т американской нефти на танкере Wisdom Venture под флагом Гонконга. Отмечалось, что нефть сорта Bakken закупила «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Сырье планируется отправить на переработку по нефтепроводу Одесса — Кременчуг.

Теги: Украина, Поставки, Франц Клинцевич
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