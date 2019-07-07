В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице, официальная информация по пострадавшим уточняется, на месте работают экстренные службы. Судя по кадрам, опубликованным телеканалом РЕН ТВ, в ДТП в том числе попали такси и каршеринг. По данным канала, пострадали два человека.

6 июля три автомобиля столкнулись на платной трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург) в районе Подмосковья. В результате погиб десятилетний ребенок, пострадали еще двое детей и двое взрослых.