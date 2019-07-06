При столкновении трех машин в Подмосковье пострадали три ребенка

При столкновении трех машин в Подмосковье пострадали три ребенка

Один ребенок погиб, еще четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по региону.

Инцидент произошел на 63-м км трассы М-11 в сторону Москвы из Санкт-Петербурга. «Пострадали двое взрослых и двое детей, погиб ребенок десяти лет», — уточнили в ведомстве. На месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», возможно, ДТП произошло после того, как в остановившийся легковой автомобиль врезалась фура.

В пятницу в Москве при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадали четыре человека, в том числе 12-летний ребенок.



