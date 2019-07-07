В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном

В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном

В Ростове-на-Дону два человека пострадали после взрыва баллона с фреоном на крыше здания, где находится ресторан быстрого питания KFC. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС.

Как пояснили в ведомстве, взрыв произошел вечером 6 июля без возгорания при проведении работ на крыше. В результате пострадали двое рабочих, которые ремонтировали систему кондиционирования, они госпитализированы.

Посетителей, по данным МЧС, в момент инцидента в здании не было — только пять человек персонала, которые не пострадали. Спасатели отметили, что из-за взрыва частично обрушился подвесной потолок,

https://www.instagram.com/p/BzluJUiCmwH/

В начале июля баллон с газом взорвался в Ямало-Ненецком округе — на строительной площадке объекта «Новый Уренгой — Пур-Пэ» при проведении ремонтных. В результате пострадали шесть человек — находящиеся на объекте рабочие, они были госпитализированы.