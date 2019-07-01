При взрыве газового баллона в Ямало-Ненецком округе пострадали шестеро

В Ямало-Ненецком округе на 609-м км трассы Новый Уренгой — Тарко-Сале произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на источники. Как уточняет ТАСС со ссылкой пресс-службу «Ленгазспецстроя», пострадавшие — сотрудники этой компании.

«1 июля на строительной площадке объекта «Новый Уренгой — Пур-Пэ» произошло возгорание пропана, в результате получили повреждения шесть человек. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице», — сообщили в компании.

По предварительным данным, пишет «Север-Пресс», из-за ремонтных работ взорвался газовый баллон. Возгорания после этого не произошло. Отмечается, что один человек находится без сознания, какие травмы получили остальные рабочие, пока неизвестно.

На место происшествия вылетел борт санавиации и пожарные из города Тарко-Сале.

Как уточнил позже «Север-Пресс», раненных доставили в центральную городскую больницу Нового Уренгоя. У всех — ожоги различной степени тяжести, один человек, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии.