МИД напомнил послу США в Грузии об американской «рестрикционной дубинке»

США на протяжении десятилетий «орудуют рестрикционной дубинкой», поэтому им не следует оценивать меры России в отношении Грузии. Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

Таким образом в ведомстве отреагировали на высказывание врио посла США в Тбилиси Элизабет Руд, которая назвала запрет на полеты в Грузию из России и ограничения Москвы в сфере туризма «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

Российские дипломаты заявили, что США применяют санкции к ряд стран, которые осуществляют независимую внешнюю политику. «Как минимум с 1974 г. и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции», — отметил МИД и перечислил, какие ограничительные меры в отношении СССР и России вводили американцы.

После этого ведомство попросило Руд объяснить «справедливость, нужность и пропорциональность американских рестрикционных» мер вместо «менторских поучений» по поводу действий России.