Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме

Журналист Los Angeles Times заявил о травле после статьи о Крыме

Журналист Los Angeles Times Джефф Опдайк разочарован реакцией читателей на его статью «Крым — это неожиданная красота на фоне неспокойной истории». Материал принял политическое звучание, заявил он в интервью «РИА Новости».

По его словам, он написал статью об «уникальной части мира», которую понравится читать путешественникам. «Это приняло совершенно неожиданный политический угол, это досадно», — отметил Опдайк.

Журналист рассказал, что подвергся травле со стороны украинских пользователей соцсети LinkedIn (заблокирована в России). Жители Украины, по его словам, обвинили его в том, что, предлагая ездить в Крым, он подталкивает людей к совершению преступления.

«Если кто-то захочет последовать моему примеру, они знают, как это сделать. Если кто-то решит, что Крым не вписывается в их систему убеждений, пусть будет так», — сказал Опдайк.

Опдайка также обвинили в написании заказного материала на деньги России. Однако, по словам журналиста, за поездку в Крым ему никто не платил. «Los Angeles Times точно не коррумпированная газета. Она не поддерживают Путина или Россию», — ответил Опдайк.