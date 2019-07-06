Галкин объяснил размер своего гонорара профессиональным подходом к работе

Юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил высокую стоимость его выступлений на корпоративах и частных мероприятиях. Причины для этого он назвал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — сказал Галкин.

Юморист добавил, что его подход не особенный, и заметил, что для настоящего артиста неважно, где выступать: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения, передает «Звезда».

«Неважно, куда и за сколько ты приехал, может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо», — отметил Галкин.