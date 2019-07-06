СМИ назвали гонорары российских юмористов

«Комсомольская правда» назвала гонорары российских юмористов, участвующих в сольных выступлениях, и комедиантов, выступающих в группах. На выпускных, свадьбах, корпоративах и юбилеях, отмечает газета, звезды этой категории оказываются наиболее востребованными.

Одним из самых высокооплачиваемых артистов-одиночников, по данным газеты, оказался Максим Галкин: за выступление он получает €50 тыс. (3 млн 581 тыс. руб.). Кроме Галкина в список юмористов с самыми большими гонорарами вошли:

Александр Ревва — от 2 млн руб;

Юлия Михалкова («Уральские пельмени») — 12 тыс. евро (858 тыс. руб.);

Евгений Петросян — от 700 тыс. руб;

Сергей Исаев — 10 тыс. евро (716 тыс. руб.);

Артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и другие) — 150 — 300 тыс. руб;

Николай Батурин — от 50 до 100 тыс. руб;

Выпускники «Аншлага» (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) — 200 — 400 тыс. руб.

Стоимость выступлений юмористических коллективов варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Так, три-четыре часа программы «Уральских пельменей» обойдутся в 1, 5 — 2 млн руб., полчаса выступления Comedy Woman — в €25 тыс. (1 млн 790 тыс. руб.). «Новые русские бабки» возьмут 500 тыс. руб. за часовое выступление.

При этом, отмечает газета, в случае с Comedy Woman для ее резиденток Екатерины Варнавы и Натальи Еприкян нужно бронировать авиабилеты только бизнес-класса, а также предусмотреть их суточные расходы: по России — 5000 руб., в Европе — €100, в США — $100 на человека. Для Варнавы также нужно обеспечить вегетарианское питание.