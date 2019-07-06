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В ОНК сообщили о пожеланиях оказавшегося в СИЗО помощника полпреда в УрФО

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, задержанный по подозрению в госизмене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, в камере из-за отсутствия цифрового сигнала не работает старый телевизор, а также нет горячей воды. «Александр Воробьев сидит пока один. Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции», — уточнил Мельников. Воробьеву выдали книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени». «Он с некоторым возмущением заметил, что в ней говорится о развале России», — сказал член ОНК.

Мельников рассказал, что на еду Воробьев не жалуется, но по состоянию здоровья просит о дробном питании. «Мы рекомендовали взять на контроль его состояние здоровья и вывезти на прием к медику для назначения диеты и препаратов», — заявили в ОНК.

Александра Воробьева задержали в четверг, 4 июля, в рамках уголовного дела о госизмене. На заседании в Лефортовском суде Москвы он сообщил, что является помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Суд решил арестовать Воробьева до 4 сентября.

Теги: Уральский федеральный округ, СИЗО, новости РБК
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