Решение по задержанному за госизмену помощнику полпреда примут 8 июля

На оперативном совещании у полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова 8 июля будет принято кадровое решение по его помощнику Александру Воробьеву. Как рассказал агентству ТАСС заместитель Цуканова Борис Кириллов, оформлено оно будет нормативным актом.

Воробьев накануне был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Детали дела в спецслужбе не сообщили.

«То, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — охарактеризовал случившееся Кириллов.

Воробьев получил образование в Московском психолого-социальном институте по специальности «правоведение». В 2017 году защитил диссертацию на кандидата юридических наук. В 2010–2017 годах Воробьев работал на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.