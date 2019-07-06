Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Бывший глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар в колонке для издания L’Opinion призвал власти Франции способствовать достижению компромисса между Россией и Украиной. По его мнению, Париж должен использовать свое влияние и предотвратить кризис с поставками газа, который возникнет в случае отсутствия нового соглашения о транзите.

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу. Единственной проблемой экономист называет противодействие США, что может негативно сказаться на отношениях между Брюсселем и Вашингтоном.

При этом Кошар особо отметил, что ЕС не может полагаться на поставки СПГ из Соединенных Штатов, потому что американский газ из-за проблем с транспортировкой в любом случае будет дороже российского. По его мнению, на этом рынке должна быть здоровая конкуренция.

Срок действия контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит российского газа, заключенного в 2009 году, истекает в конце 2019 года. С 2014 года газовые корпорации ведут о нем судебные споры в международных инстанциях. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом о дальнейшем транзите.



