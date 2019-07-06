Умер французский кинооператор Пьер Ломм

Кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Французское общество кинематографистов.

Он умер 4 июля в городе Арль. Причина смерти не уточняется.

Ломм родился 5 апреля 1930 года в городе Булонь-Бийанкур. В 1953 году он окончил Высшую национальную школу Луи Люмьера. Он начал карьеру с работы над короткометражными и документальными фильмами. Ломм также сотрудничал с режиссерами французской «новой волны».

Среди самых известных работ оператора — фильм Жана-Пьера Мельвиля «Армия теней» (1969), «Мамочка и шлюха» Жана Эсташа (1973). Ломм — двукратный лауреат премии «Сезар» (картины «Камилла Клодель» в 1989 году и «Сирано де Бержерак» в 1991-м).