Путин поздравил Мадуро с днем независимости Венесуэлы

Президент России Владимир Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с 208-й годовщиной независимости республики от Испании. Текст поздравления опубликовало Министерство народной власти по иностранным делам страны.

В послании российский президент отметил, что Москва и Каракас достигли высокого уровня сотрудничества в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях.

Россия последовательно поддерживает законное правительство и народ Венесуэлы, желает Мадуро успехов в управлении государством, а гражданам страны — мира и благополучия, приводит ведомство текст поздравления.

В Каракасе 5 июля в честь дня независимости прошел военный парад. На нем Мадуро анонсировал учения, целью которых назвал «защиту Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ страны».