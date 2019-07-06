Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

В Польше скончалась бывшая узница концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) Эва Мозес Кор, сообщает Deutsche Welle. Ей было 85 лет.

По словам сына Кор, она умерла в отеле в Кракове, здоровье женщины было ослаблено из-за тяжелого периода реабилитации после операции на сердце. Они с сыном приехали в Польшу, чтобы посетить Освенцим и бывший концлагерь.

Эва Кор родилась в Румынии в 1934 году. Когда ей исполнилось пять лет, ее семью депортировали в гетто в Чехию. Через несколько лет они попали в Освенцим, где погибли большинство родственников Кор.

Кор и ее сестра-близнец Мириам попали в группу детей, над которыми проводил медицинские эксперименты Йозеф Менгеле. Они провели в концлагере девять месяцев.