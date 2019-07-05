Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Еще печальная новость. «Татнефть» покупает сеть АЗС у финской компании. Это частичное огосударствоение (36% «Татнефти» принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается», — написал он, прикрепив к своему сообщению новость о сделке (орфография сохранена).

Финская компания уходит с российского рынка на фоне падения маржинальности. В России Neste принадлежит 75 автозаправочных станций и терминал в Санкт-Петербурге. Завершение продажи должны одобрить антимонопольные органы России. Окончательно сделка должна закрыться к концу 2019 года.