В центре Екатеринбурга загорелся памятник архитектуры

В центре Екатеринбурга произошел пожар в шестиэтажном жилом здании. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что горят балконы на 3-5 этажах, людей из здания эвакуируют. Позднее в ведомстве заявили, что пожар ликвидирован силами 75 человек и 20 единиц техники. Возгорание площадью 100 кв. м повредило три квартиры.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один мужчина — житель соседнего подъезда. Его передали врачам для осмотра. По данным портала E1, загорелся памятник конструктивизма на улице Вайнера — 5-й Дом горсовета — который построили в 1928 году.

В середине июня в Екатеринбурге загорелся частный детский сад, пожар площадью 150 кв. м достиг крыши двухэтажного здания. Были эвакуированы 25 человек, в том числе 18 детей, о пострадавших не сообщалось.