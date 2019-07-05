Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Отмечается, что закон предусматривает штраф для юридических лиц в размере 500-700 тыс. руб.

Как говорится в сообщении, 29 мая Роскомнадзор установил, что Google «выборочно» фильтрует поисковую выдачу. По данным ведомства, более трети запрещенных ссылок из реестра остаются в поиске Google. На следующей день Роскомнадзор уведомил об этом компанию.

В начале июля глава ведомства Александр Жаров говорил о штрафе для Google, так как поисковик «как-то расслабился»: компания фильтрует около 70% запрещенного контента, хотя ранее показатель достигал 80%. Он выразил надежду, что Google «неожиданно увеличит» фильтрацию до 100% к окончанию административного производства. «Ну, если нет, так оштрафуем», — заключил Жаров.