Общество , 17:09
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Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
«Полиция была вызвана на место после сообщений о наезде фургона на группу людей у пункта выдачи бесплатной еды нуждающимся», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Три человека пострадали, им оказали помощь на месте. Один из них получил легкие травмы, а двое других — серьезные, однако их жизни ничто не угрожает. Один из них несовершеннолетний.
По подозрению в совершении наезда и в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений полицейские арестовали 37-летнего мужчину.