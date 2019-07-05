Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.

«Полиция была вызвана на место после сообщений о наезде фургона на группу людей у пункта выдачи бесплатной еды нуждающимся», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Три человека пострадали, им оказали помощь на месте. Один из них получил легкие травмы, а двое других — серьезные, однако их жизни ничто не угрожает. Один из них несовершеннолетний.

По подозрению в совершении наезда и в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений полицейские арестовали 37-летнего мужчину.