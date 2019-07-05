В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Грузовик въехал в ограждение посольства России в Иране, сотрудники дипмиссии не пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства в Тегеране.

Инцидент произошел в 04:40 (03:10 мск). По предварительным данным, ДТП связано с отказом тормоза у бетоновоза, шедшего под нагрузкой свыше 9 т. 36-летний водитель, гражданин Ирана, погиб, не приходя в сознание. По данным агентства Mehr, пять человек, находившихся вблизи здания посольства, получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, правоохранительные органы и скорая помощь. Прибыли представители местных властей.

«К 10:30 утра на месте поврежденной стены муниципальные службы возвели щитовое ограничение. Здесь же установлен дополнительный пост дипломатической полиции», — добавили в дипмиссии.

Оценка материального ущерба имуществу посольства продолжается, жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности учреждения ничего не угрожает.