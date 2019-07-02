В столкновении машин на Кутузовском проспекте погибли два человека

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей, в результате два человека погибли, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В столичном управлении ГИБДД заявили РБК, что жертвой аварии стал один человек. «В результате столкновения трех автомашин [на Кутузовском проспекте] один человек погиб, трое госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщили РБК в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что при ДТП погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, пострадали. По данным агентства, столкновение машин произошло вблизи дома №33 на Кутузовском. Всего в машинах были семь человек.

ТАСС утверждает, что столкнулись пять автомобилей, в их числе было такси. Трое пострадавших, пишет агентство, остаются зажаты в машине, в том числе один ребенок. На месте ДТП возникла пробка.