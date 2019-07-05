Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair

Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair

Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», — подчеркнул Попов.

По его словам, 5 июля состоялась рабочая встреча, на которой руководство Сбербанка наметило «оптимистичные перспективы» урегулирования ситуации.

В конце мая авиакомпания предложила продлить выплаты по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%. Такой срок предлагался для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и половины семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.). В Сбербанке 4 июля заявили о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair.