В Кремле ответили на обвинения в коррупции против россиянина в МОК

В Кремле ответили на обвинения в коррупции против россиянина в МОК

В Кремле в курсе истории с почетным членом МОК Александром Поповым, который оказался в числе обвиненных в получении взятки за назначение Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель президента подтвердил, что на эти обвинения в Кремле обратили внимание и считают их достаточно серьезными. Песков напомнил что «соответствующим» расследованием займется сам МОК.

«Пока что-либо говорить преждевременно, подобные заявления должны на чем-то основываться и не могут быть голословными и бездоказательными. Давайте не вмешиваться в дела МОК и дождемся результатов расследования», — добавил Песков.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил ряд членов МОК в коррупции. По его словам, они получили взятки в обмен на голоса в пользу бразильского города на выборах места проведения Олимпиады 2016 года. В числе обвиненных оказались четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Попов уже заявил о намерении обратиться с иском о защите прав и достоинств в швейцарский суд.