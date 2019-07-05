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Политика ,  
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Бывшего помощника Лукашенко приговорили к 12 годам тюрьмы за взятки

Бывшего помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, признанного виновным во взяточничестве, приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда страны.

Кроме того, в течение пяти лет он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Экс-помощника Лукашенко задержали 29 мая 2018 года с поличным при получении взятки в размере $200 тыс. По данным КГБ, он долгое время получал взятки от «различных лиц» за «решение вопросов, входящих в его компетенцию». По факту взяточничества в особо крупном размере против Ровнейко было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии). 

По этому делу за дачу взятки также осужден к двум годам колонии гендиректор компании «Вестерн Технолоджиз» и председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

Ровнейко стал помощником президента Белоруссии 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей сферы материального производства в комитете госконтроля республики.   

Теги: Белоруссия, взяточничество, Александр Лукашеко
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