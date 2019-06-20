ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным будут следить большинство россиян (75%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, передает «РИА Новости».

Среди тех, кто намерен следить за прямой линией, 29% будут смотреть ее от начала до конца, 12% посмотрят некоторые фрагменты, а остальные (34%) узнают ответы президента на интересующие их вопросы позднее в новостях.

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Опрос проводился 17 июня среди совершеннолетних 1,6 тыс. человек по телефону.