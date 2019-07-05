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Суд в Екатеринбурге оправдал участника протеста против храма в сквере

Кировский районный суд Екатеринбурга закрыл дело Дмитрия Молодцова, задержанного на акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняли в нарушении норм проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), ему грозил штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 

В ходе процесса было представлено видео с моментом задержания Молодцова, подтверждающее его невиновность. По словам судьи Екатерины Иванченко, в его действиях не было состава административного правонарушения.

Как рассказал Znak.com адвокат Анатолий Свечников, Молодцов ехал с другом домой на такси, увидел толпу в сквере и решил заснять на видео происходящее. Когда Дмитрий подошел к автобусу, куда полиция сажала митингующих, его задержали.   

В середине мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста из-за попытки построить храм Святой Екатерины на месте сквера у театра Драмы в центре города. В результате митингов полиция задержала более двадцати протестующих.

Мэрия города в июне предложила жителям выбрать несколько возможных площадок для строительства храма. Список возглавили пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева. 

Теги: Екатеринбург, храм, митинг
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