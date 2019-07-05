В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека

В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека

В Афганистане минометный снаряд попал на территорию рынка, в результате чего погибли четыре человека. Об этом заявил пресс-секретарь местной полиции Абдул Карим Юриш, передает телеканал TOLOnews.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Хваджа Сабз Пош северной провинции Фарьяб утром 5 июля.

В результате падения минометного снаряда погибли четверо мирных жителей, еще 36 человек получили ранения. Представитель полиции уточнил, что среди пострадавших есть дети. Раненые были доставлены в больницы провинции.

По словам Юриша, ответственность за обстрел лежит на «Талибане» (запрещено в России). На данный момент талибы не прокомментировали инцидент.

1 июля при теракте в Кабуле погибли более 30 человек, более ста получили ранения. Взрыв произошел у здания Минобороны страны, ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России организации «Талибан».