Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

В результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает издание Арабских Эмиратов The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Еще более ста человек получили ранения, из них около 50 — школьники и студенты. Пострадали от взрыва также игроки национальной сборной по футболу. Изначально сообщалось о десяти погибших.

Взрыв произошел у здания Минобороны страны. По данным источников издания в органах безопасности, взорвался заполненный взрывчаткой микроавтобус. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России организации «Талибан». МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.

Россиян среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Кабуле нет, заверили в посольстве России в Афганистане.