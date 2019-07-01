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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек

В результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает издание Арабских Эмиратов The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Еще более ста человек получили ранения, из них около 50 — школьники и студенты. Пострадали от взрыва также игроки национальной сборной по футболу. Изначально сообщалось о десяти погибших.

Взрыв произошел у здания Минобороны страны. По данным источников издания в органах безопасности, взорвался заполненный взрывчаткой микроавтобус. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России организации «Талибан». МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.

Россиян среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Кабуле нет, заверили в посольстве России в Афганистане.

Теги: Кабул, Афганистан, Теракт, погибшие
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