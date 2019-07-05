СМИ сообщили о возможности поднять пенсию до 56% заработка

С помощью корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) можно поднять пенсию до 56% заработка. К этим выводам пришли участники Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), с их докладом ознакомились «Известия».

Документ был разработан к Международному финансовому конгрессу. В нем содержится ряд мер, которые представители отрасли намерены предложить чиновникам. В их числе — включение в корпоративные программы ряда льгот. В частности, отрасль предлагает ввести софинансирование пенсионных программ государством. По этой схеме 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

По данным НАФП, количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось — 1,89 млн и 1,78 млн человек. Однако проблемой индивидуального НПО остается низкий уровень доходов населения. Помимо софинансирования со стороны государства НАПФ предлагает освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

Ранее в июне стало известно, что Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.