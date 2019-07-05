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Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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СМИ сообщили о возможности поднять пенсию до 56% заработка

С помощью корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) можно поднять пенсию до 56% заработка. К этим выводам пришли участники Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), с их докладом ознакомились «Известия».

Документ был разработан к Международному финансовому конгрессу. В нем содержится ряд мер, которые представители отрасли намерены предложить чиновникам. В их числе — включение в корпоративные программы ряда льгот. В частности, отрасль предлагает ввести софинансирование пенсионных программ государством. По этой схеме 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

По данным НАФП, количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось — 1,89 млн и 1,78 млн человек. Однако проблемой индивидуального НПО остается низкий уровень доходов населения. Помимо софинансирования со стороны государства НАПФ предлагает освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.

Финансы
СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки

Ранее в июне стало известно, что Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.

Теги: Пенсия, Негосударственные пенсионные фонды
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