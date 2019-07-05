Выданного Черногорией экс-банкира поместили в спецблок «Бутырки»

Экстрадированный из Черногории экс-председатель правления банка «Тройка» Сергей Ильин был помещен в корпус для пожизненно осужденных в СИЗО «Бутырка». Об этом РБК сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Это спецблок, где содержатся подозреваемые в преступлениях, которым грозит пожизненное лишение свободы. Или уже осужденные на пожизненный срок, в отношении которых ведут доследование», — рассказал Мельников, отметив, что выбор места содержания для Ильина ему «не совсем понятен». В этой камере нет ни телевизора, ни холодильника, указал он.

Мельников также рассказал, что вместе с Ильиным в камере содержится гражданин, подозреваемый в краже в особо крупном размере.

Ильин сообщил Мельникову, что он плохо себя чувствует, так как у него есть ряд хронических заболеваний. Перед задержанием в Черногории экс-банкир перенес две операции на сердце и четыре курса химиотерапии, а в СИЗО в Черногории, где его содержали перед экстрадицией, из лекарств был только аспирин. В подтверждение операционных вмешательств Ильин показал общественникам множественные шрамы в районе сердца и легких. По его словам, у его жены также есть тяжелое заболевание.

«Мы попросили руководство СИЗО взять на контроль его состояние здоровья, а также проверить его на предмет наличия заболеваний, входящих в перечень тех, при которых невозможно содержание под стражей», — сообщил секретарь.