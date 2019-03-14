В Киеве найден мертвым сотрудник администрации президента Украины

Тело чиновника нашли около одной из церквей. Погибшим оказался главный консультант департамента информационной политики администрации президента Александр Бухтатый. Предварительно следов насильственной смерти не обнаружено

Сотрудник администрации президента Украины (АПУ) найден мертвым в Киеве. Об этом УНИАН сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в беседе с РБК уточнил, что речь идет об Александре Бухтатом.

«Он сотрудник администрации [президента], при погибшем найдены документы, точную причину смерти установит экспертиза», — сказал он. Шевченко добавил, что Бухтатый не занимал руководящей должности. УНИАН указывает, что Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Агентство со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители оперативно задержали двух мужчин. «Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного», — сказали в полиции. Также уточняется, что у Бухтатого отсутствовали деньги и мобильный телефон. Согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти не обнаружено. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после экспертизы.



Как пишет «Информатор», тело обнаружено в Шевченковском районе столицы. Оно лежало на Багговутовской улице у ворот церкви. Полицейских и скорую помощь вызвал охранник стройки, которая идет неподалеку.

Начальник Шевченковского райотдела полиции Киева Герман Приступа сообщил «Стране.ua», что Бухтатый был ограблен и затем скончался от приступа ишемической болезни сердца. По данным источников УНИАН в полиции, Бухтатый мог быть убит, однако правоохранители не связывают это с его профессиональной деятельностью и усматривает в деле признаки совершения преступления из корыстных побуждений.