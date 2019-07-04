Россия предоставила временное убежище семье из Германии

МВД предоставило многодетной семье из Германии временное убежище на территории России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что семья Грисбах в составе восьми человек приехала в Россию по туристической визе в 2015 году. С 2016 года она несколько раз направляла в МВД запрос о предоставлении убежища, но получала отказ из-за отсутствия подтверждения, что на территории Германии может стать жертвой преследования.

МВД решило удовлетворить просьбу «с учетом личных жизненных обстоятельств» членов семьи, говорится в сообщении ведомства.

В 2016 году в интервью телеканалу НТВ глава семьи Андре Грисбах заявил, что решение покинуть родину было принято из-за несогласия с политикой ФРГ, в том числе в области воспитания детей. В частности, он не поддерживал наличие в школьной программе предмета «сексуальное просвещение». По словам Грисбаха, настоящие проблемы у него начались после того, как он начал участвовать в пикетах против мигрантов с Ближнего Востока.