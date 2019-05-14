Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище

Бывший московский бизнесмен вместе с женой незаконно попытался пересечь границу Украины. Позже, заявили в республиканской Госпогранслужбе, задержанные признались, что бегут из России, чтобы получить политическое убежище на Украине

Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сотрудники украинской Госпогранслужбы задержали на границе республики двух человек, которые пытались попасть на Украину вне пунктов пропуска. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Задержанные, рассказали в пресс-службе, оказались мужем и женой. Мужчина, по его словам, прежде занимался в Москве бизнесом.

Оба, указали пограничники, «сразу» признались, что «бегут из России, минуя российские пункты пропуска, из-за преследования». На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.

Мужчина (его имя в сообщении на сайте Госпогранслужбы не называется) уточнил, что «более десяти лет занимался [в России] прибыльным бизнесом, а именно — продажей автомобилей». Из-за этого, по его данным, он «постоянно подвергался давлению со стороны начальника одного из РУВД города Москвы». Чиновник, указал задержанный, также «принуждал его платить дань». «В 2010 году мужчина был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград со стороны представителей власти», — говорится в сообщении украинской погранслужбы.

Кроме того, по словам россиянина, на родине в последние несколько лет в его адрес, а также в адрес его членов семьи начали поступать угрозы. Их мужчина связал с тем, что на своей «странице в интернете» он выражал «недовольство действующей властью России <, > и рекламировал других российских оппозиционных блогеров».