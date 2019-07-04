Минкультуры подготовило требования к содержанию животных для зрелищ

Минкультуры подготовил проект постановления об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В общих положениях проекта указано, что в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах в штате должны быть сотрудники с высшим образованием по специальностям биология, ветеринария или зоотехния. Работники должны ежедневно вести журнал наблюдений. В журнале должны обязательно указываться физическое состояние и особенности поведения животных, учет кормления, рекомендации и назначения ветеринара.

В соответствии с новыми с требованиями, продолжительность дрессировки не должна превышать 5 часов в сутки, чтобы избежать развития стресса у животных. В этих же целях животному должен предоставляться отдых между демонстрациями не меньше 24 часов, если оно находилось вне вольера больше 1 часа.

В вольерах обязательно должны быть оборудованы укрытия в соответствии с особенностями каждого вида животного, а также многоярусные конструкции для лазанья и места для ночевки.

В конце июня правительство утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. В список попали кобры и мамбы, комодские вараны, каймановые черепахи, скорпионы, тарантулы. В домашних условиях запрещено содержать волков, медведей, тигров, львов, гиен. Под запрет также попали китообразные и приматы, среди птиц — пингвины, соколы, совы, страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей.