МИД заявил о проведении Ираном работ по урану под контролем МАГАТЭ

МИД заявил о проведении Ираном работ по урану под контролем МАГАТЭ

Иран работает под полным контролем МАГАТЭ, и никаких рисков для ядерного нераспространения не возникало. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция ее брифинга велась в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

«Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ, никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в связи с этим не возникает», — сказала она, комментируя превышение Ираном потолка запасов низкообогащенного урана в 300 кг, что зафиксировало МАГАТЭ.

Она выразила надежду на то, что в будущем Тегеран будет ответственно подходить к выполнению своего соглашения с МАГАТЭ. Она также добавила, что наложенные на Иран американские санкции сделали невозможным выполнение страной своих обязательств в рамках ядерной сделки.

«Иран давно предупреждал, что превышение станет просто неизбежным», — добавила Захарова.