Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100

Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.

«В ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя — Falcon 7X, который дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги», — говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

В ведомстве пояснили, что ФМБА считает наиболее целесообразной покупку Falcon 7X, так как именно этот самолет лучше всего подходит в тех случаях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных.

В Минздраве также отметили, что в последние десять лет ФМБА использовало самолет АН-74, однако в настоящее время он «законсервирован» из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства.

Ранее в четверг РБК сообщил, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X. Выбор именно этой модели министр в своем письме объяснила рядом имеющихся у самолета преимуществ.