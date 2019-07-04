Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon

Федеральное медико-биологическое агентство выбрало в качестве самолета санитарной авиации французский Falcon 7X. Он предпочтительнее SSJ100, указала министр здравоохранения, так как дешевле и больше подходит по характеристикам

Бизнес-джет Dassault Falcon 7X (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Копия письма министра есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Сейчас у ФМБА самолетов нет, и для закупки планируется только один самолет. Он необходим агентству для проведения санитарно-авиационной эвакуации, следует из документа, в котором министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100. Собеседник РБК, близкий к Минздраву, пояснил, что специалисты ФМБА на основе анализа рынка выбрали вариант, наиболее подходящий по техническим характеристикам для санитарной авиации.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации», — указывает Скворцова. Эти преимущества, указала она, особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека «физическими, химическими и биологическими факторами» и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.

Еще одно преимущество Falcon, выделяемое Скворцовой, — малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, французский самолет дешевле. В случае поставки к четвертому кварталу 2020 года он, вместе с двумя медицинскими модулями с оборудованием, обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ100 — в 5,425 млрд руб., отмечает министр.

В письме Скворцова указывает, что поручение купить самолет для ФМБА дала вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта 2019 года. На обращение Скворцовой также обратил внимание Telegram-канал «Политджойстик». Из письма неясно, почему министр сравнивает именно эти два самолета. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение. По словам собеседника РБК, стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от перечня, может составлять несколько миллиардов рублей. Два подобных самолета в медицинском исполнении уже эксплуатируются в составе МЧС, рассказал источник.